Деякі чиновники кажуть, що Україні не вистачає особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію, захоплену Росією.

Україна входить у третю зиму повномасштабної війни, розвʼязаної Росією. На сході Сили оборони втрачають позиції під натиском наступу окупаційних військ РФ, хоча він і обходиться загарбникам величезними втратами.

Як у Києві, так і у Вашингтоні та деяких західних столицях настрої змінюються, пише Financial Times. На зміну рішучості щодо того, що війна закінчиться лише тоді, коли армія РФ покине територію України, приходить неохоче визнання того, що кращим варіантом є "врегулювання шляхом переговорів, яке залишить більшу частину країни недоторканою". Але Києву бракує підтримки навіть для досягнення цієї мети.

Перспективи України затьмарює насамперед можлива перемога на виборах у США республіканця Дональда Трампа. Він неодноразово говорив, що прагне швидкого завершення війни. Деякі американські та європейські чиновники сподіваються, що Трампа вдасться принаймні утримати від примусу Києва до несприятливої угоди з Москвою, яка створить серйозні ризики європейської та американської безпеки у майбутньому.

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Однак одночасно з ескалацією війни на Близькому Сході навіть деякі західні столиці, які раніше наполягали на необхідності військової перемоги над Росією, переосмислюють свої цілі. Деякі київські чиновники також у приватних розмовах нарікають на те, що їм не вистачає особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію, захоплену Росією. Тож за зачиненими дверима ведуться розмови про угоду, відповідно до якої РФ збереже контроль над захопленими територіями.

"Москва зберігає де-факто контроль над приблизно п'ятою частиною України, яку вона окупувала – хоча суверенітет Росії над ними не визнається – в той час як решті країни дозволяється приєднатися до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки", – пише видання.

Під цією парасолькою Україна також могла б відновитися та інтегруватися з ЄС, подібно до Західної Німеччини часів холодної війни.

Проте такий сценарій ґрунтується на амбітних припущеннях. Одне з них полягає в тому, що США та їхні союзники повинні бути готові запропонувати Україні членство в НАТО або необхідні гарантії. Але вони досі неохоче надавали Києву гарантії вступу до альянсу.

"Це вимагало б від США та їхніх партнерів величезного і дорогого розгортання сил – і залишило б їх на розтяжці в стилі холодної війни", – йдеться у матеріалі.

Друге припущення полягає в тому, що російського диктатора Володимира Путіна можна схилити до переговорів і прийняття такого сценарію. Але недопущення вступу України до НАТО було однією оголошених воєнних цілей Кремля. Викликає сумніви і те, що у Путіна є стимул погодитися на переговори у форматі "земля в обмін на мир", якщо він вірить, що його армія все ще може завоювати більше територій.

Війна в Україні: що кажуть на Заході

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що якщо Захід перестане підтримувати Україну, війна закінчиться через 15 днів. Проте закінчиться вона перемогою Путіна.

Водночас президент Естонії Алар Каріс закликав прибрати обмеження на допомогу Україні у війні проти російських окупантів. Він наголосив, що РФ без обмежень користується зброєю з Північної Кореї та Ірану, тоді як Захід встановив обмеження на те, як Україна може використовувати західну зброю для власної оборони.

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