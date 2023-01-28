З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 125 тисяч окупантів.

Рідня ліквідованого на війні в Україні лейтенанта Володимира Шереметова з Омська вже півроку не може поділити його "бойові" виплати.

Як пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") з посиланням на російські соцмережі, Шереметова "відкобзонили" ще 22 липня. Відтоді між родичами спалахнув скандал: батько, який кинув сина понад 30 років тому, відразу ж з'явився після інформації про його ліквідацію.

Стверджується, що лейтенант ніколи навіть не згадував про батька. Його запрошували на весілля окупанта, але він не прийшов.

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Про родинні зв'язки росіянин згадав, коли родині прийшли "бойові" виплати "зажмуреного" загарбника. Більш того, батько зазіхнув на свою частку в грошових накопиченнях Шереметова і його дружини.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 28 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 800 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 125 510.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

Українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

Ще не так давно мережу приголомшили кадри усіяного трупами російських найманців поля на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

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