РФ формує 10 нових дивізій: Сирський каже про необхідність продовжувати мобілізацію

Попереду ще один важкий місяць, противник збільшуватиме натиск.

Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, тому в Україні має продовжуватися мобілізація. Про сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні.

За його словами, втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб. Це на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

"Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - наголосив Сирський.

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Він зазначив, що продовжується корпусна реформа. При цьому переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

Сирський наголосив, що липень був дуже напруженим місяцем. Зокрема тому, що на сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення.

"Попереду ще один важкий місяць. Противник збільшуватиме натиск. Але наше спільне завдання – не дати ворогу досягти його цілей. І ми це завдання виконаємо", - підкреслив він.

За його словами, ворог використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи. При цьому додав, що найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Він зазначив, що на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області. Продовжуються бойові дії на Курщині.

Сирський сказав, що у відповідь на активізацію Росією обстрілів тилу відбувається посилення протиповітряної оборони, масштабування напрямку дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

"В липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "Шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам",- наголосив головнокомандувач Збройних сил України .

Також наголосив, що завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль Україна має сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника. Наслідок цього – посилення підтримки піхоти на полі бою.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Денис Попович вважає, що у російсько-українській війні навряд чи відбудеться класичний прорив фронту, як часто відбувалося у Другій світовій, оскільки в нинішніх умовах неможливо зібрати ударний кулак необхідної потужності.

Він пояснив, що зараз на фронті створюються так звані кіл-зони – зони майже абсолютного знищення, в яких артилерія та дрони знищують практично все, що ворушиться. В перспективі, ширина цих зон суцільного знищення може сягнути 15-20 км.

Зважаючи на зростання ролі безпілотників, експерт прогнозує, що характер війни усе більше буде переходити у війну одних дронів проти інших. Це вже відбувається у контексті протидії "Шахедам".

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