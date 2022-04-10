На захопленій частині Донбасу працюють кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт у пошуках чоловіків призовного віку, поділилися в Міноборони.

Російська Федерація мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову, в першу чергу, це стосується співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, на Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

Також знято "бронь" зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

У розвідці інформують, щоб підвищити "ефективність" мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які перебувають в автомобілях.

Співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (від 18 до 65 років).

"Документи осіб, які не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, війська РФ увірвалися в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував мирні міста - Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Суми та Житомир.

Генштабу ЗСУ на початку квітня повідомив, що РФ почала приховану мобілізацію та має намір залучити до війни в Україні близько 60 тисяч осіб.

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