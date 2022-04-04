Противник планує укомплектувати підрозділи застарілою технікою, яку не використовували десятиліттями.

Російська Федерація почала приховану мобілізацію та має намір залучити до війни проти України близько 60 тисяч людей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 4 квітня.

Ворог планує укомплектувати підрозділи застарілою технікою, яку не використовували десятиліттями.

За даними Генштабу, військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Перевагу надають особам, що вже мають бойовий досвід. При цьому мобілізовують рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Зазначається, що РФ приховано мобілізує мешканців окремих регіонів: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

У Генштабі наголошують, що основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Російське населення також переконане, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства.

Російське командування хоче залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

"Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років", - йдеться у зведенні.

Водночас Збройні сили України продовжують відбивати атаки ворога на усіх напрямках.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Зенітно-ракетними військами Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілоти здійснили аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Українські винищувачі запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

Водночас в РНБО заявили, що Росія готується до затяжної війни, а так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині - не що інше, як передислокація.

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