Путін досі не оголосив про проведення нової хвилі мобілізації після "інавгурації" навесні 2024 року.

За кілька місяців до "інавгурації" президента Володимира Путіна в травні 2024 року представники Міноборони РФ наполягали на новому етапі мобілізації, але російський диктатор відхилив цю ідею, пише The Wall Street Journal. Глава Кремля, за інформацією видання, заявив, що для поповнення військ і компенсації втрат на фронті хоче використовувати тільки контрактників, але тепер він перебуває під сильним тиском, адже за майже 3 роки війни ЗС РФ втратили близько 1 мільйона осіб загиблими і пораненими.

Мобілізація для Путіна може мати серйозні політичні наслідки, зазначає ЗМІ. Але водночас Росія втрачає на полі бою більше солдатів, ніж може набрати для їхньої заміни, йдеться в матеріалі.

"Сили наразі недостатні для досягнення початкових цілей війни: вивести Україну з конфлікту, підірвати її військовий потенціал або захистити прикордонні райони російської території. Дедалі більше людей говорять, що мобілізація неминуча", - говорить джерело ЗМІ.

Журналісти повідомляють, що під час першої хвилі мобілізації в РФ, під час якої окупанти планували поповнити армію на 300 тисяч осіб, російська влада зіткнулася з протестами та з необхідністю закрити кордон у деяких регіонах. За їхніми ж даними, у Росії хоч і є перевага за чисельністю населення порівняно з Україною, брак особового складу залишається для них серйозною проблемою.

"Росія не пішла на те, щоб відправити ключові фронтові сили в Курськ, але з огляду на свої обмеження вона змушена була перекинути війська з Херсона і Запоріжжя, де вони були менш потрібні", - заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики американського аналітичного центру Роб Лі.

За деякими оцінками, РФ набирає в армію близько 1000 осіб на день, тоді як, за даними Великої Британії, окупанти щодня втрачають на фронті близько 1100 солдатів. Як ідеться в матеріалі, російські лідери не оголошують нової хвилі мобілізації через побоювання, що цей процес порушить "крихкий баланс" того, як війну сприймає суспільство - це може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна.

"Незалежна соціологічна служба "Левада-Центр" у Росії опублікувала дані опитування, під час якого 46% населення країни-агресора зізналося в страху мобілізації (це на 12% більше, ніж у лютому 2024 року).

Наслідки розпочатої Росією війни

Раніше УНІАН повідомляв, що у Фінляндії запропонували вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації. Президент країни заявив, що не може бути й мови про членство в організації держав, які ведуть незаконні війни.

Крім того, дрони СБУ ліквідували великий склад у Тверській області. На ньому окупанти зберігали п'ять видів різних ракет. Але росіянам вкотре "видали порцію локшини".

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