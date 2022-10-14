Загалом в Росії мобілізаційний ресурс складає близько 29 мільйонів чоловік.

В Російській Федерації підготовлений мобілізаційний ресурс складає до 2 мільйонів осіб.

Про це командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав в ефірі інформаційного марафону.

Наєв заявив, що ворог після оголошення часткової мобілізації на цьому не зупиниться.

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"Він буде продовжувати мобілізацію. У цілому, у Російській Федерації підготовлений мобілізаційний ресурс десь приблизно до 2 мільйонів осіб. А загалом їх мобілізаційний ресурс - близько 29 мільйонів чоловік", - заявив Наєв.

"Тому Російська Федерація у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію, і бути готовими готовими для вирішення її на наших умовах", - наголосив Наєв.

Він пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - це ті особи, які нещодавно були звільнені у запас, але й також ті особи, що брали участь у тренувальних заходах, військових зборах в рамках програм, які діють в РФ.

Мобілізація в Росії: що відомо

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з цим у Російській Федерації достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

За даними СБУ, мобілізовані з'явилися на фронті в Україні вже на початку жовтня. У ГУР повідомили, що вони прибувають без належного навчання і не забезпечені всім необхідним, включаючи військову форму.

В Росії зізналися у смерті перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

14 жовтня Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація у Росії повинна завершитися найближчим часом. До окупаційної армії держави-агресора призвали 222 тисячі чоловіків.