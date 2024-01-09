Він вважає, що людям мають пояснювати, що їх не будуть "голими та босими" кидати в окоп.

Залучити до війська людей, які уникають мобілізації, можна за допомогою роз'яснень та врахування їхніх навичок. Таку думку висловив офіцер управління 12 бригади "Азов" Національної гвардії України Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат" в інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Островській, розповідаючи про затребувані професії в українській армії.

"Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, в тому числі суспільні, пишіть про це в своїх Telegram-каналах або на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу її голу, босу і без навиків закинете в окоп", - сказав він.

За словами Андрющенка, для побудови професійної армії, яка буде якісно виконувати бойові завдання, треба підготувати людину, спитати, де вона себе бачить у війську, а вже потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно її навичок.

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"Не треба людей зашугувати, залякувати або кидати їх без досвіду кудись. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді ви будете мати якісний особовий склад", - додав Андрющенко.

Також чоловіки мають зрозуміти, що рано чи пізно всім доведеться пройти через війну, тому треба бути підготовленими до цього, додав військовий.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаєм, що в парламент внесено законопроект, який передбачає низку змін щодо мобілізації в країні. Зараз він перебуває на розгляді, однак вже встиг викликати хвилю обурення у суспільстві.

Зокрема, новий законопроект передбачає:

зменшення призовного віку до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав людей, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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