Колишній російський президент закликав російську військову промисловість працювати швидше.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав російський ВПК працювати ефективніше і швидше через успіхи "супротивників" у модернізації танків Т-72. Про це пише російське агентство "Інтерфакс".

Виступаючи на робочому засіданні Військово-промислової комісії РФ, Медведєв поскаржився на відставання Росії в модернізації старих радянських танків.

"Наші противники профінансували модернізацію 100 танків Т-72. Підкреслюю-не якихось там іноземних танків, а Т-72, для того щоб поставляти з радянської спадщини", – заявив він.

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У цьому контексті Медведєв закликав російський ВПК "діяти швидше, наполегливіше і ефективніше".

Поставки танків в Україну

9 січня стало відомо, що Чехія передасть Україні партію модернізованих танків Т-72. На одному з танків залишив "автограф" голова чеського уряду Петро Фіала.

Водночас на Заході зараз активно дискутується питання постачання в Україну не модернізованих радянських, а саме західних танків. В першу чергу це можуть бути німецькі "Леопарди".

Також обговорюється можливість поставки в Україну британських танків.

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