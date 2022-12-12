Танки прибули на станцію поблизу полігону, де перебувають російські військові, можливо "мобіки".

Росія перекинула до Білорусі ще 13 танків Т-72. Ешелон з танками відправили 8 грудня із залізничної станції Буй (Костромська область РФ). Він прибув на залізничну станцію Заслонове (Лепельський район, Вітебська область Білорусі) позавчора, 10 грудня.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", поблизу станції Заслонове знаходиться полігон "Лепельський", де з жовтня 2022 р. розміщується одна з груп солдат ЗС РФ, можливо мобілізованих.

"Можна припустити, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів цьому полігоні", - пишуть спостерігачі.

Відео дня

Ще один моніторинговий проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" підтверджує перекидання ешелону російських танків до Білорусі. За інформацією спостерігачів, ешелон прибув на станцію Заслонове 10 грудня о 02:05. О 17:10 того ж дня було розпочато розвантаження.

Загроза нападу з боку Білорусі - важливі новини

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну. Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися істотного оперативного успіху.

Проте, Росія продовжує використовувати Білорусь для підготовки своїх мобілізованих. Днями, 8 грудня, у Білорусь на залізнину станцію "Полонка" (Барановицький район, Брестської області) прибув черговий ешелон з технікою постачання ЗС РФ.

Згодом спостерігачі заявили, що у Білорусі колони російської військової техніки переміщують в район Брестського полігону, ближче до кордону з Україною.

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