Мовиться про 11 багатоцільових винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати вже до кінця літа.

Уряд Чехії погодився на прохання Словаччини охороняти її повітряний простір. Це, своєю чергою, дозволить словакам передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє агенція Reuters.

З таким проханням Словаччина звернулася до своїх союзників по НАТО, оскільки планує припинити випуск своїх винищувачів МіГ-29 російського виробництва в серпні згідно з давніми планами модернізації армії. Натомість там очікують бойові літаки зі США.

У зв'язку з цим в уряді Словаччини зазначали, що готові передати ці радянські літаки Україні задля протистояння російській агресії. На балансі країни є 11 багатоцільових винищувачів МіГ-29.

За інформацією Міноборони Чехії, їхня армія буде забезпечувати патрулювання повітряного простору Словаччини як мінімум до кінця наступного року. Почнуть це робити у вересні. Очікується, що поляки також візьмуть участь.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Разом з тим Україна вже отримала від Німеччини кілька PzH 2000. УНІАН розповідав про переваги такої потужної зброї.

Також нещодавно Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці. Очільник Міноборони України Резніков повідомляв, що Україна веде переговори, щоб отримати німецькі танки Leopard.

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