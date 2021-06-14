Воїнів доставили до лікувального закладу.

У понеділок, 14 червня, на Донбасі у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Про це йдеться на Facebook-сторінці угрупування.

Зазначається, що воїнів доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

«Один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості», – говориться у повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц