У понеділок, 14 червня, на Донбасі у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Про це йдеться на Facebook-сторінці угрупування.
Зазначається, що воїнів доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу.
«Один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості», – говориться у повідомленні.
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