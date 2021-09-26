Російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позиції підрозділів ЗСУ.

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, ще одного поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Читайте такожВ ООН констатують, що безпекова ситуація на Донбасі погіршилася

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 25 вересня, збройні формування Росії чотири рази порушили режим припинення вогню та поранили українського бійця. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Тамара Отовська