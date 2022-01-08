На Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook у вечірному зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 8 січня.
Зазначається, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень, з них 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.