Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

На Донбасі сьогодні ворог 6 разів порушив мирні домовленості.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 28 листопада, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року", - наголошується у зведенні.

Два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початку доби ворог застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а в обідній час - ручний протитанковий гранатомет. Також двічі протягом доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував українських захисників в районі Луганського.

Вогневі провокації противника не становили загрози бійцям Об'єднаних сил, тому вони зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Крім того, на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів керування та навігації безпілотника, що унеможливило його подальше використання.

Також зазначається, що в зоні проведення операції належним чином виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, у районах вздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Вікторія Токарєва