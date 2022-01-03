Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

На Донбасі з початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Зокрема, у бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожВідома пісня про Бандеру в Маріуполі довела до істерики бойовиків "ДНР" (відео)

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

У штабі додали, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Вас також можуть зацікавити новини: