У Донецькій області внаслідок вибуху на кладовищі в селищі Верхньоторецьке загинув місцевий мешканець.
Як повідомили у прес-службі поліції регіону, 69-річний чоловік під час прибирання могили підірвався на невстановленому вибуховому предметі.
"Попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими", - йдеться у повідомленні.
На місце направили вибухотехніків для обстеження території.
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