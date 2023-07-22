До "Кобзона" відправились десятки окупантів.

На Херсонщині українські захисники "утилізували" багато зброї та техніки російських окупантів. Зокрема, авіація та ракетно-артилерійські підрозділи уразили сектор зосередження живої сили ворога в Скадовському районі.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", було ліквідовано 24 російських окупанти, знищено дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, три одиниці автобронетанкової техніки та склад БпЛА.

Крім того, силами Протиповітряної оборони нейтралізовано два безпілотних розвідники "Орлан-10" та "Мерлін".

Відео дня

Також командування отримало підтвердження того, що за попередні три доби українські захисники ліквідували ще 18 російських військових, знищили чотири складових ЗРК С-300, два автомобілі, серед яких командно-штабна машина. Також "утилізовано" ще два склади з боєприпасами в Олешках та Новій Збур'ївці.

У "Півдні" зазначають, що оперативна обстановка в зоні його відповідальності залишається напруженою. Ворог перебуває в обороні, веде контрбатарейну боротьбу, намагаючись посилити обстріли прифронтових територій.

"В нічних атаках спостерігаємо певне затишшя, вочевидь відбувається переформатування сил, підбір тактики, накопичення елементів ураження. Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 15 одиниць в Чорному морі та одного корабля - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування", - розповіли в командуванні.

Війна в Україні - обстріли

Як повідомляв УНІАН, невідомі безпілотники атакували військові об'єкти росіян в окупованому Криму. Імовірно, у якості цілі став аеродром у Красногвардійському районі. Також є повідомлення про те, що на півострові горить нафтобаза та чутно вибухи.

За минулу добу, за даними Генштабу, українська авіація завдала майже два десятки ударів по зосередженню загарбників, знищено понад 10 ворожих розвідувальних БПЛА, озброєння, три зенітно-ракетні комплекси тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: