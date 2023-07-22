Росія стрімко втрачає всі види сухопутної військової техніки.

Загальні бойові втрати російський армії з початку вторгнення вже склали орієнтовно 241 330 солдатів. За останню добу українські бійці ліквідували ще 640 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчорашній день виявився досить "урожайним" і на підбиту техніку загарбників. Зокрема нашим хлопцям і дівчатам вдалося знешкодити:

7 ворожих танків (загалом - 4140),

16 бойових броньованих машин (8096),

19 одиниць ствольної артилерії (4629),

1 реактивну систему залпового вогню (693),

8 установок ППО (448),

11 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3944),

14 автомобілів та автоцистерн (7159),

5 одиниць спеціальної техніки (691).

Таким чином, за минулу добу у росіян не було втрат тільки в літаках, вертольотах, кораблях і крилатих ракетах.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони утримують оборону на найгарячіших напрямках і продовжують наступальні дії на півдні. За минулу добу було понад 40 бойових зіткнень – в основному на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Особливо активно окупанти намагаються наступати в районі Куп'янська. У звіті Інституту з вивчення війни (ISW) наголошується, що поки немає ніяких об'єктивних доказів просування окупантів вперед, незважаючи на їхні заяви про це.

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