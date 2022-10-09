Щоб виїхати, доводиться годинами чекати в черзі.

Росіяни намагаються масово виїхати з Криму. На мосту, який нещодавно обвалився в результаті вибуху, утворилися кілометрові затори. Люди годинами чекають можливості виїхати.

Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на очевидців.

Сьогодні, 9 жовтня, перед Кримським мостом утворилася черга з декількох сотень машин. Вона розтягнулася на п'ять кілометрів. Водії з пасажирами годинами стоять в заторі і чекають можливості покинути територію півострова.

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З місця повідомляється, що просто виїхати нікому не дозволяють. Кожен автомобіль відправляють в пункт огляду. А ще на Кримському мосту встановили обмеження на максимальну швидкість.

Наслідки вибуху на Кримському мосту: основна інформація

Інформація про сильну пожежу на мосту надійшла вранці 8 жовтня. Спочатку росЗМІ заявили про пошкодження тільки ж/д частини, але на фото і відео, які з'явилися в Мережі, показали обвал двох прольотів автомобільної дороги.

У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки. За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах і порталу The Washington Post, операцію організували українські спецслужби.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, Путін перекладе провину за інцидент на Міноборони РФ. Після вибуху активізувалася критика російського президента, тому йому потрібно знайти "крайніх".

У британській розвідці вважаютьи, що тепер рашисти будуть мати ще більше труднощів з транспортуванням резервів і ресурсів для свого угруповання на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Вантажний транспорт не може проїжджати через Кримський міст, про що повідомив глава окупаційної влади на півострові Сергій Аксьонов. А в Керченській протоці після вибуху утворився затор з кораблів.

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