Повістки окупанти почали роздавати у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів.

На окупованій Луганщині ворог посилив насильницьку мобілізацію, долучені керівники відділів кадрів підприємств та вчителі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В окупованих містах Луганщини посилено насильницьку мобілізацію: долучені керівники відділів кадрів підприємств та вчителі. На Росії офіційно мобілізацію ще не оголошено, тому притоку нової сили звідти не вистачає, щоб компенсувати величезні втрати на фронті. Полювання на чоловіків призовного віку на окупованій у 2014 році території Луганщини триває вже кілька місяців", - зазначив він.

За словами Гайдая, спочатку тим, в кого були гроші, вдавалося відкупитися "мобілізації", однак потім за ними приходили вже із російської ФСБ.

Він додав, що згодом почали зникати чоловіки у захоплених нещодавно містах та селах.

Повістки окупанти почали роздавати у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів.

"У кого є можливість або зв’язки, намагаються покинути окуповану територію за будь-яку ціну, аби залишитися живими. Небагато часу знадобилося людям, аби зрозуміти, що при "руському мирі" не працюють ніякі закони – ані встановлені самою окупаційною владою, ані міжнародне право", - наголосив голова ОВА.

Так, до мобілізації залучають усіх, кого можна.

Зокрема, у Ровеньках повістки змушують носити вчителів, викликаючи їх з відпустки.

Крім того, зафіксований випадок нападу на вчительку після її намагання вручити повістку.

"У Брянці... за тиждень мобілізували близько 300 осіб – розшукували на вулицях, зупинках, громадському транспорті. Аналогічна ситуація й в Кадіївці. У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб", - розповів Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого українські війська знищили близько 41 тис. 650 російських загарбників.

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