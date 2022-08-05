ЗСУ відправили на “концерт кобзона” ще півтори сотні окупантів / фото Генштаб

Генеральний штаб Збройний Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів. 

Як йдеться у зведенні, з 24 лютого ворог втратив близько 41650 військових, 150 осіб ліквідовано за останню добу.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Крім цього, окупанти втратили: 

  • танків ‒ 1792 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці
  • артилерійських систем – 950 (+4) одиниць;
  • РСЗВ –  260 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 123 (+5) одиниці;
  • літаків – 223 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів – 191 (+0) одиницю;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  742 (+0) одиниці;
  • крилатих ракет –  182 (+0) одиниці;
  • кораблів/катерів –  15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  2964 (+4) одиниць;
  • спеціальної техніки – 83 (+0) одиниці.
ЗСУ відправили на “концерт кобзона” ще півтори сотні окупантів / інфографіка УНІАН

Як писав УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни  зауважують, що у відповідь на українські контрнаступальні операції російські сили все частіше перекидають особовий склад і техніку в Херсонську область і на захід Запорізької області.

Україна, ймовірно, вперше перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль.

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