Генеральний штаб Збройний Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.
Як йдеться у зведенні, з 24 лютого ворог втратив близько 41650 військових, 150 осіб ліквідовано за останню добу.
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.
Крім цього, окупанти втратили:
- танків ‒ 1792 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці
- артилерійських систем – 950 (+4) одиниць;
- РСЗВ – 260 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 123 (+5) одиниці;
- літаків – 223 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 191 (+0) одиницю;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0) одиниці;
- крилатих ракет – 182 (+0) одиниці;
- кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниць;
- спеціальної техніки – 83 (+0) одиниці.
Як писав УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що у відповідь на українські контрнаступальні операції російські сили все частіше перекидають особовий склад і техніку в Херсонську область і на захід Запорізької області.
Україна, ймовірно, вперше перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль.
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