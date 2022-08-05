Кількість знищених ворожих засобів ППО вже перевищила 120.

Генеральний штаб Збройний Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.

Як йдеться у зведенні, з 24 лютого ворог втратив близько 41650 військових, 150 осіб ліквідовано за останню добу.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Крім цього, окупанти втратили:

танків ‒ 1792 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці

артилерійських систем – 950 (+4) одиниць;

РСЗВ – 260 (+0) одиниць;

засобів ППО – 123 (+5) одиниці;

літаків – 223 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 191 (+0) одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0) одиниці;

крилатих ракет – 182 (+0) одиниці;

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 83 (+0) одиниці.

Як писав УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що у відповідь на українські контрнаступальні операції російські сили все частіше перекидають особовий склад і техніку в Херсонську область і на захід Запорізької області.

Україна, ймовірно, вперше перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль.

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