У селі Підлипне Сумської області "непереможні" російські військові кинули свою техніку і вирушили в Росію пішки.
Очевидці опублікували відео з місця подій.
На ролику видно, як дев'ять окупантів з речами кинули важку техніку та пішки повертаються в Росію.
Місцеві запитали, чи не замінували окупанти територію навколо своєї техніки. Ті запевнили, що ні. Жителі села підтримали рішення військових РФ та побажали їм повернутися додому живими.
У селі Підлипне Сумської області "непереможні" російські вояки кинули свою техніку та вирушили на батьківщину пішки