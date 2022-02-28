Група російських військових повернулася в РФ "своїм ходом".

У селі Підлипне Сумської області "непереможні" російські військові кинули свою техніку і вирушили в Росію пішки.

Очевидці опублікували відео з місця подій.

На ролику видно, як дев'ять окупантів з речами кинули важку техніку та пішки повертаються в Росію.

Місцеві запитали, чи не замінували окупанти територію навколо своєї техніки. Ті запевнили, що ні. Жителі села підтримали рішення військових РФ та побажали їм повернутися додому живими.