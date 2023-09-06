Затерті літери на дронах перетворилися на фразу "не братья".

В Одеській області під час масованої дронової атаки ворога на регіон прикордонники "зняли з неба" чотири безпілотники-вбивці.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, цієї ночі мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону збили чотири дрони типу "Shahed-131/136", які були спрямовані росіянами на цивільну інфраструктуру Подунав’я.

"Вкотре охоронці державного рубежу, як складова сил протиповітряної оборони півдня України, зробили вагомий внесок у знищення дронів-камікадзе. Символічно, що на корпусах безпілотників затертість літер в попереджувальних написах "не браться" утворила більш глибокий зміст напису - "не братья", - розповіли прикордонники.

Також ДПСУ оприлюднила відео збиття ворожих дронів та відповідні фото, на яких зафіксовано зазначений напис та ще один - "Герань-2".

У прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили, що за фактом удару по півдню Одещини розпочато розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Внаслідок атаки від тяжких поранень загинув співробітник одного з промислових підприємств. Пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку житлових будинків", - розповіли у прес-службі.

Наразі на місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими фіксують цей черговий воєнний злочин РФ.

Дроновий удар по Одещині в ніч на 6 вересня

Сьогодні вночі російські загарбники протягом кількох годин атакували південь Одеської області дронами-камікадзе. Зокрема, ворог бив по Ізмаїльському району Одещини. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури - елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. Загинула цивільна особа - співробітник агропідприємства.

Як повідомили у прес-службі Сил оборони півдня України, вночі на Одещині знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136".

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