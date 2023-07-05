Путінський прес-секретар стверджує, що ситуація на Запорізькій АЕС "досить напружена".

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно "волає" про те, що на Запорізькій аетомній електростанції можлива катастрофа нібито через українську сторону.

Росіяни "вживають заходів", щоб "протидіяти загрозі", публікує слова спікера Путіна "Интерфакс". Пєсков підкреслив, що ситуація на ЗАЕС "досить напружена".

"...велика загроза диверсії з боку "київського режиму", яка може бути катастрофічною за своїми наслідками", - поділився фантазіями російської влади спікер диктатора.

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Ситуація на Запорізькій АЕС - зараз це варто знати

Росіяни ще у березні 2022 року захопили Запорізьку атомну електростанцію і похвалилися замінуванням.

Наприкінці червня в українській військовій розвідці повідомили, що вороги додатково замінували об'єкт, зокрема, ставок-охолоджувач. Українська сторона попереджала, що Росія здатна здійснити теракт на ЗАЕС.

Пізніше - 4 липня, Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги на зовнішній покрівлі двох енергоблоків атомної електростанції розмістили предмети, які схожі на вибухові пристрої. За відомостями Генштабу, якщо бомби вибухнуть, може бути зімітовано "обстріл" з боку українських військ.

Варто зазначити, що у РФ вже звинувачували українські сили нібито в підготовці "удару по ЗАЕС". Примітно, що Росія вже вирішила вивести з об'єкта своїх поплічників.

5 липня стало відомо, що, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), зараз на об'єкті російські сили навряд чи спровокують радіаційний інцидент.

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