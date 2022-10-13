Над Одещиною збито чотири ворожих дрони, а над Миколаївщиною - два.

Вночі сили ППО збили шість дронів-камікадзе, чотири - над Одещиною та два - над Миколаївщиною.

Про це у своєму Telegram повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"Вночі, 13 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України над Одещиною збито чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", над Миколаївщиною - два", - йдеться у повідомленні.

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Росія б'є по Україні дронами Shahed-136: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано для атак по критичній інфраструктурі взимку.

За даними ЗСУ, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти продовжують завозити в Білорусь іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

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