Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, також підтверджено вагомі пошкодження мосту через Каховську ГЕС.

За минулу добу на півдні українські військові ліквідували 17 окупантів, ворожу техніку та склад з боєприпасами.

Про це у Facebook повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, не має змін ані в складі сил, а ні в їх позиціях. Скутий на суходолі, противник зосереджений на дистанційних обстрілах та авіаційних ударах", - зазначив він.

Зокрема, гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував українські позиції вздовж лінії зіткнення - без втрат.

"Натомість, наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат. У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу "Бук", 1 буксированого мінометного комплексу "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки", - розповів спікер командування.

Він наголосив, що суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, також підтверджено вагомі пошкодження мосту через Каховську ГЕС та знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

Раніше експерт назвав причину вибухів на окупованих територіях півдня України.

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