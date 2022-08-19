Українські воїни на півдні протягом 18 серпня знищили 73 окупантів та їхню техніку.
Про це інформує ОК "Південь" в Facebook.
Повідомляється, що авіацією ЗСУ завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. В тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст", - сказано у повідомленні.
В ОК заявили, що протягом 18 серпня російські загарбники втратили:
- 73 солдат;
- три танки;
- чотири пускові установки та одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300;
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- один склад боєприпасів.
Наразі остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали близько 44300 осіб бойового складу.