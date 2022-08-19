На півдні Повітряні сили України завдали ударів по скупченню ворога.

Українські воїни на півдні протягом 18 серпня знищили 73 окупантів та їхню техніку.

Про це інформує ОК "Південь" в Facebook.

Повідомляється, що авіацією ЗСУ завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. В тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст", - сказано у повідомленні.

В ОК заявили, що протягом 18 серпня російські загарбники втратили:

73 солдат;

три танки;

чотири пускові установки та одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

один склад боєприпасів.

Наразі остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали близько 44300 осіб бойового складу.

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