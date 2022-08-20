У російських військ спостерігаються проблеми з ППО, що використовують ЗСУ для атак на Півдні України.

Останнім часом почастішали повідомлення про вибухи в окупованому Криму. Рашисти заявляють, що на Півдні України літають безпілотники, які збиває їхня ППО. Водночас в ОК "Південь" кажуть, що українська авіація завдала низки ударів по окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

Олександр Мусієнко в ефірі ТСН розповів про вибухи в окупованому Криму та ситуацію в Херсонській області. За його словами, наразі стратегія ЗСУ - знищення складів з боєприпасами та засобів ППО. Саме тому й з'явилася "бавовна" на окупованих територіях.

Експерт каже, що для російських військ все складається вкрай несприятливо з кількох причин: знищено значну частину морської авіації Чорноморського флоту, знищено склади з боєприпасами.

За словами Мусієнка, знищення складів окупантів стає системним явищем, це демонструє прорахунки й те, що російські засоби ППО не є такими невразливими, як їх називає російська пропаганда, й те, що Крим не є "непідступним авіаносцем", яким його вважали.

Експерт переконаний, вибухи в Криму - не останні, там вони ще лунатимуть.

Наразі, зазначив він, збільшилася кількість парних вильотів українських літаків, що свідчить про те, що у них з'явилися додаткові можливості. А у російських військ спостерігаються проблеми з ППО.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі нібито врізався дрон. У результаті зіткнення верх будівлі зайнявся. Без потерпілих.

Водночас окупанти стверджують, що БПЛА насправді було збито "стрілецькою зброєю", але над самим дахом.

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