На початку російського вторгнення військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві.

На початку війни російські війська здійснили дві спроби штурму резиденції президента України Володимира Зеленського.

Про це він заявив радник голови ОП Олексій Арестович, пише Time.

На початку російського вторгнення військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві, щоб убити чи захопити президента та його родину.

Зеленський та деякі його соратники перевезли рідних на Банкову, але стало зрозуміло, що це не найбезпечніше місце.

"З настанням вечора навколо урядового кварталу спалахнула стрілянина. Охоронці вимкнули світло в комплексі та принесли Зеленському та приблизно десятку його помічників бронежилети та автомати. Лише деякі з них вміли поводитися зі зброєю", — йдеться у статті.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, російські війська здійснили дві спроби штурму резиденції. Зеленський пізніше підтвердив, що його дружина та діти на той час усе ще були там.

Охоронці Зеленського також закликали його негайно покинути резиденцію. Деякі будинки знаходяться досить близько, щоб кинути гранату у вікно або зробити постріл зі снайперської гвинтівки. "Місце відкрите, — каже Арестович. — У нас не було навіть бетонних блоків, щоби перекрити вулицю".

З того дня і дотепер Офіс президента працює в умовах ізоляції.

Раніше повідомлялося, що президент відкинув можливість свого від'їзду з України. Він також висловив переконання, що його від'їзд зіграв би на руку ворогові.

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