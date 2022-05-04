У рамках гуманітарної операції передбачається вивезення людей також з Токмака та Василівки.

На 4 травня запланована евакуація з Маріуполя.

Про це повідомила у Телеграм віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Маріупольська гуманітарна операція триває. Якщо дозволить безпекова ситуація, в середу, 4 травня, плануємо евакуацію до Запоріжжя з наступних точок: 1. Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") - 08:00", - зазначила Верещук.

Також заплановано, за її словами, евакуацію з Луначарського кільця (біля Бердянська) - 10:00, з Токмака - 15:00 та Василівки - 16:00.

Нагадаємо, що 3 травня більше 150 маріупольців з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя.

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