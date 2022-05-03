Окупанти змушують розбирати завали та ховати вбитих маріупольців у братських могилах.

Окупаційні війська залучають місцевих мешканців Маріуполя до принизливих робіт.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є інформація про те, що наших мешканців Маріуполя залучають до принизливих робіт - розбирати завали, ховати вбитих мешканців Маріуполя", - сказав Бойченко.

За його словами, наближається зміна погодних умов і Маріуполю загрожує велика інфекційна проблема. Тому окупанти залучають місцевих мешканців до цих принизливих робіт, які вимушено це роблять за їжу.

"Це геноцид українського народу. Вони вбили 20 тис. місцевого населення. І щоб ви розуміли, Гітлер за часи Другої світової війни, за два роки окупації Маріуполя, вбив 10 тис. місцевого населення. А Путін за два місяці вбив 20 тис. населення. Тому він вже перевершив Гітлера", - додав мер.

Евакуація з Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" в Маріуполі. Перша група приблизно з 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

Вранці 2 травня в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є попередня домовленість про залучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і залучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з бомбосховищ, розташованих на території "Азовсталі", вже вдалося вивести понад 100 осіб.

Зазначимо, що понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Російські загарбники не отримують підтримки від населення, а потім вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.