Путін продовжив заперечувати український суверенітет, що принципово несумісне з серйозними переговорами, пояснюють експерти.

Заява Володимира Путіна про Україну повинна підштовхнути інших до роздумів, чи не є війна актом геноциду.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час виступу у клубі "Валдай" Путін продовжив заперечувати український суверенітет, що принципово несумісне з серйозними переговорами, пояснюють експерти.

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27 жовтня він заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

Путін підтвердив, що "історичним фактом" є те, що українці і росіяни по суті є "одним народом", помилково розділеним на "різні держави". 26 жовтня Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" і стала членом НАТО.

"Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія - це єдиний народ, розділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету - знищити Українську державу і стерти саме поняття українського народу", - вважають аналітики.

Він додав у період запитань і відповідей, що "якщо якась частина цього єдиного етносу в якийсь момент вирішила, що вона досягла такого рівня, щоб вважати себе окремим народом, то можна було відповісти тільки з повагою". Як відзначають експерти, багато умовності в цьому коментарі підкреслюють неприйняття Путіним ідеї про те, що сьогодні існує якась незалежна українська національна ідентичність.

"Ці заяви, поряд з багатьма діями Росії, повинні викликати серйозні роздуми над питанням про те, чи не є війна Росії проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як "дії, чинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу", - наголошують в Інституті вивчення війни.

Війна проти України як геноцид

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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