Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, яка визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, що визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.

Про це повідомив в Twitter спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні", - зазначив Дейлі.

Як йдеться в резолюції, "дії російських військових відповідають критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".

— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

У резолюції наголошується, що політичне керівництво Російської Федерації має понести відповідальність за злочини в Україні.

Сенат закликав країни по всьому світу зберігати та посилювати санкції проти Росії.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

29 квітня таке ж рішення одноголосно прийняли в парламенті Канади.

10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.

Станом на 25 травня 2022 року парламенти шести країн визнали дії Росії геноцидом.

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