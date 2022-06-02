Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, що визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.
Про це повідомив в Twitter спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.
"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні", - зазначив Дейлі.
Як йдеться в резолюції, "дії російських військових відповідають критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".
— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
У резолюції наголошується, що політичне керівництво Російської Федерації має понести відповідальність за злочини в Україні.
Сенат закликав країни по всьому світу зберігати та посилювати санкції проти Росії.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.
14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародну спільноту вчинити так само.
21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.
29 квітня таке ж рішення одноголосно прийняли в парламенті Канади.
10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.
Станом на 25 травня 2022 року парламенти шести країн визнали дії Росії геноцидом.
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