Потерпілі та руйнування внаслідок атаки РФ у столиці відсутня.

В небі над Києвом цієї ночі, 7 травня, українські захисники виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.

Це сталось під час нічної повітряної тривоги, повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон ворога було знищено.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються", - сказав начальник Київської МВА Сергій Попко.

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Він також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог. "Бережіть себе та близьких!" - Наголосив Попко.

Нічна атака 7 травня

Ввечері 6 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт ворожих бомбардувальників.

Пізніше, близько першої ночі авіація противника випустила ракети і пролунали вибухи у деяких українських містах. Найгучніше було у Миколаєві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що викликів до пожежної служби чи поліції після атаки не надходило.

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