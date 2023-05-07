В небі над Києвом цієї ночі, 7 травня, українські захисники виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.
Це сталось під час нічної повітряної тривоги, повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон ворога було знищено.
"Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються", - сказав начальник Київської МВА Сергій Попко.
Він також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог. "Бережіть себе та близьких!" - Наголосив Попко.
Нічна атака 7 травня
Ввечері 6 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт ворожих бомбардувальників.
Пізніше, близько першої ночі авіація противника випустила ракети і пролунали вибухи у деяких українських містах. Найгучніше було у Миколаєві.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що викликів до пожежної служби чи поліції після атаки не надходило.