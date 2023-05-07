В місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.

В ніч проти неділі, 7 травня 2023 року, російські окупаційні війська атакували Миколаїв. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафіксовано три "приходи". При цьому зарева в місті видно не було.

Пізніше він зазначив, що викликів до пожежної служби чи поліції не надходило.

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"Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле", – зазначив Кім.

Повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 22:09 6 травня до 01:09 7 травня.

Обстріли українських міст: останні новини

6 травня окупанти вдарили по Нікопольщині з "Градів" і важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у Нікополі дістали поранень пʼятеро чоловіків, четверо – потрапили до лікарні. Одна жінка постраждала від атаки по Покровській громаді. У Мирівській громаді поранено чоловіка.

5 травня росіяни масовано вдарили ракетами по заводах на Донеччині. Ворог гатив по промислових підприємствах у Словʼянську та Краматорську. На щастя, минулося без постраждалих.

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