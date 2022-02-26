Українські військові збили літак "СУ-30".

Над Одесою збито російський військовий літак.

Про це повідомив спікер громадського штабу Національного опору Сергій Братчук.

За його словами, щойно підрозділи ППО однієї з механізованих бригад спільно з системою протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ збили військовий літак.

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/1021252105095355

Як уточнив УНІАН Братчук, збито літак "СУ-30".

Також у прес-службі Одеської військової адміністрації повідомили, що вибухи, які нещодавно чули в місті, і були звуками роботи ППО.

"За повідомленням Оперативного командування "Південь", це спрацювала протиповітряна оборона Збройних сил України. Силами наших військових збитий, на підступах до Одеси, літальний апарат противника", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та передмісті люди чули звуки потужних вибухів.