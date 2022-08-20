Перед вторгненням в окупантів йшла серйозна підготовча робота.

Незадовго до повномасштабного вторгнення управління ФСБ РФ, яке спеціалізувалося на Україні, значно розширилося.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Експерт підтвердив заяву США, про те, що чисельність відділу ФСБ, що займається Україною, збільшилася приблизно з 30 офіцерів в 2019 році до 160 напередодні цього вторгнення.

"Була інформація про збільшення кількості співробітників. Але частково це пояснюється наступним. У Росії, як і в будь-якій країні з диктатурою, намагаються максимально розширити свої штати та це не завжди стосується спецслужб. Тобто, кожен керівник хоче бачити під собою серйозну вертикаль, бюрократичну складову", - зазначив експерт.

Ступак також підкреслив, що кількість співробітників ФСБ було збільшено з певними цілями.

"Щодо ФСБшників. Думаю, що це частково було зроблено з метою отримання генеральських звань. Оскільки 30 осіб - це маленький підрозділ, а коли ти його розширюєш, тобі за штатом передбачається три заступники, персональний водій, генеральське звання. І з розширенням ти набираєш вагу: ти вже не просто керівник якогось підрозділу, А керівник з генеральським званням. Тобто для самооцінки вони це ще робили", - зазначив експерт.

Разом з тим, експерт зазначив, що перед вторгненням в окупантів йшла серйозна підготовча робота.

"Відбувалася серйозна робота з підготовки. У них була (ми вже бачимо зараз) проблема з агентурою, з тією інформацією, яку вони давали російському [диктатору]. Інформація, можливо, була частково не перевірена або частково сфальсифікована, перекручена, яка переконувала Путіна в тому, що Україна впаде швидко", - заявив експерт.

ФСБ і підготовка до вторгнення:

19 серпня 2022 року в The Washington Post був опублікований матеріал про те, що перед вторгненням шпигуни з ФСБ шукали житло в Києві.

Як йшлося в матеріалі, співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла в столиці.

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