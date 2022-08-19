Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла в столиці.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну співробітники Федеральної Служби безпеки Росії активно шукали для себе житло в Києві.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла в столиці.

За інформацією видання, співробітники ФСБ запитували у своїх колег подробиці стосовно квартир в Києві. Окупантів цікавили конспіративні квартири, бази для операцій і просто житлові приміщення.

За інформацією The Washington Post, за кілька днів до 24 лютого, інформатори ФСБ отримали наказ поїхати з Києва, але залишити ключі від своїх будинків для оперативників з Росії, які мали прибути.

Представники західних і українських спецслужб заявили, що напередодні великої війни управління ФСБ, що спеціалізується на Україні, значно розширилося — чисельність відділу збільшилася до 160 офіцерів, коли у 2019 році там працювало всього 30 осіб.

Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мережами сплячих агентів всередині країни.

Загроза ударів по Києву:

Українців попередили про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День Незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності та проти Зеленського.

17 серпня 2022 року радник голови офісу президента Олексій Арестович висловився про загрозу ракетних ударів РФ по Києву.

Вас також можуть зацікавити новини:

Арестович висловився про загрозу ракетних ударів РФ по Києву

У Києві виявлено значний склад зброї та боєприпасів (фото)

СБУ затримала зрадника, який показував окупантам дорогу з Сумщини до Києва