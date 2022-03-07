Повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.

У Харкові внаслідок вчорашнього бомбардування зруйновано десятки будівель.

Вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих, остаточна інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється, йдеться у повідомленні ДСНС України у Facebook.

"О 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки", - йдеться у повідомленні.

Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста:

- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

- Гімназійна набережна пожежа у Харківському музичному училищі;

- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 - у медзакладі;

- Майдан Героїв Небесної сотні - 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС.

У зв'язку з цим, рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Харків.

Увечері 6 березня під авіаційний удар окупантів в Харкові, зокрема, потрапила будівля Військової служби правопорядку ЗСУ та двоповерхові житлові будинки, які знаходяться поряд.

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