У Харкові внаслідок вчорашнього бомбардування зруйновано десятки будівель.
Вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих, остаточна інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється, йдеться у повідомленні ДСНС України у Facebook.
"О 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки", - йдеться у повідомленні.
Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста:
- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
- Гімназійна набережна пожежа у Харківському музичному училищі;
- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 - у медзакладі;
- Майдан Героїв Небесної сотні - 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.
Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.
Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС.
У зв'язку з цим, рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.
Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Харків.
Увечері 6 березня під авіаційний удар окупантів в Харкові, зокрема, потрапила будівля Військової служби правопорядку ЗСУ та двоповерхові житлові будинки, які знаходяться поряд.