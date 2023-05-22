Питання поставки F-16 Україні зараз не обговорюється.

Влада Португалії готова розглянути можливість поставки запчастин для винищувачів F-16, на яких літатимуть українські військові.

Про це заявив Міністр закордонних справ Жоао Гомеш Кравіньо, пише Diário de Notícias. За його словами, країна готова навчати українських пілотів на цих літаках. "У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, у яких також є F-16, для навчання українських пілотів", - сказав він.

Питання відправки винищувачів, які стоять на озброєнні португальських ВПС, не обговорюється, оскільки вони потрібні їм для виконання національних зобов'язань і в рамках НАТО.

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Водночас країна відкрита для "дослухання до прохань" щодо наявності запчастин для обслуговування літаків, на яких літатимуть українські військові. Він зазначив, що, швидше за все, навчання буде проходити не на португальських винищувачах.

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Як відомо, передачу Україні винищувачів F-16 зараз підтримують США, Великобританія, Нідерланди, Данія і Бельгія.

Сполучені Штати Америки заявили, що хочуть почати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління. Джо Байден сказав, що отримав від Володимира Зеленського запевнення в тому, що західні літаки не будуть використовувати на російській території.

У Нідерландах заявили, що можуть почати навчання українських пілотів на F-16 вже найближчим часом.

Сьогодні віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель сказав, що навчання вже розпочалися і висловив надію на те, що незабаром ЄС зможе передати винищувачі Україні.

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