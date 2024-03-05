За його словами, українським військовим готові платити немалі кошти для того, щоб вони брали участь в бойових діях в інших країнах.

Ветеран ЗСУ, адвокат Масі Найєм заявив, що вже зараз українських військових почали перекуповувати іноземці та пропонувати їм кошти за виконання місії в іншій країні. За його словами, після закінчення війни невідомо, чи залишаться наші ветерани в країні за таких умов.

"Моєму оперативному сержантові пропонували 10 тисяч доларів за місію в іншій країні. Я дуже вдячний йому, що він ціннісний, але це, я думаю, рідкість. Проте зараз ці люди, які безпосередньо на лінії фронту, коли демобілізуються, вони переїдуть. І це риторичне питання, чи він переїде в іншу країну за своєю дружиною, чи залишиться тут? Що йому держава дала як колишньому військовому, теперішньому ветерану? Часу обмаль. Поки ми пишемо закон, який передбачає написати інший закон про те, щоб написати ще закон, у нас немає цього часу", - сказав він в інтерв'ю LB.ua.

Найєм наголосив, що в Україні немає чіткої інформації, що саме необхідно для ветерана. Він вважає, що більшості військовим не потрібні пільги, які надає держава. За його словами, завданням держави має бути повернення військового до життя, де він зможе самостійно заробляти кошти.

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"Ще раз згадую про квартиру. Якщо кожного ветерана спитати, чи хочеш ти квартиру, звісно, ми хочемо квартиру. Правда, я хочу. Я не маю своєї квартири… Але найважливіше - дати все, щоб вони стали рівними із цивільними… Єдина задача держави - повернути військового в ситуацію, коли він може заробляти гроші сам на себе. Бо якщо ні, то він тягар для держави", - пояснив адвокат.

Військовий також стверджує, що створити нову ветеранську політику неможливо без переосмислення суспільного договору. Масі Найєм зауважив, що наразі суспільний договір - це так, як зараз живе Україна.

"У 90-х роках який був суспільний договір? Держава краде у народу, а ми не платимо податків й одне одного не чіпаємо. Ми так жили з вами. Коломойський так виріс. Порошенко так виріс. Пінчук так виріс. Ахметов так виріс. Ми їм дали вирости. Питання в тому, що соціальний договір - це так, як ми зараз існуємо. Ти молодець, якщо пішов захищати. Якщо не пішов - ти чорт, іди захищай. Коли ти поранився, ти списаний матеріал. Це видно навіть по тому, що Міністерство оборони України до травня 2023 року пораненим платило 800-1000 гривень зарплатні на місяць", - додав ветеран ЗСУ.

Крім того, на його думку, в Україні повинні розв'язати питання "нікчемності" правоохоронної системи, адже наразі немає довіри до жодного правоохоронного органу, разом з НАБУ та САП.

"Знаєте, що станеться, коли демобілізується мільйон людей і хтось із правоохоронців зайде на його бізнес? У цій ескалації будуть винні ті, хто не звільнив зараз правоохоронців. Та сама корупція в Міністерстві оборони. Чи звільнили когось з правоохоронців?" - підкреслив адвокат.

Також Масі Найєм заявив, що українці можуть втратити державу. Коли в нього запитали, чи варто мобілізувати до ЗСУ лише мотивованих чоловіків, він відповів, що потрібно "подорослішати" та зрозуміти, що саме загрожує Україні.

"Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Цілком очевидно може статися, що в травні вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з "руснею" ви не зможете", - зазначив він.

Ветерани війни в Україні: останні новини

Наприкінці минулого року у ВР зареєстрували законопроєкт, в якому передбачено право на працевлаштування для ветеранів війни, серед яких і особи з інвалідністю.

"Будемо відверті - цифри зростатимуть. Але головне - більшість цих людей працездатні та бажають соціалізуватися. Наша задача, як соціально відповідального суспільства, бізнесу, підприємництва, забезпечити їм таку можливість. Тим паче, що ветерани війни мають ту спеціалізацію, яка наразі є дефіцитною через мобілізацію - водії, електромонтери, слюсарі, машиністи та інші. Це особливо важливо для агросектору, переробної промисловості, металургії тощо", - зазначав тоді народний депутат України від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області ветерани війни відкрили молодіжний простір. Їм вдалося за грантові кошти відремонтувати укриття Тилігульського аграрного коледжу та закупити туди обладнання для навчання та відпочинку.

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