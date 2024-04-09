ЗМІ розкрили деякі деталі про атаковане підприємство - "711-й авіаційний ремонтний завод".

В ніч на 9 квітня українські безпілотники уразили авіаційний завод у Борисоглєбську Воронезької області РФ. В ГУР повідомило про ураження основних виробничих потужностей підприємства".

Як йдеться в матеріалі Defense Express, наразі невідомо який саме дрон був використаний. Втім, є деякі деталі про атаковане підприємство - "711-й авіаційний ремонтний завод".

Профіль підприємства:

Відео дня

авіаційні ракети "повітря-повітря": Р-27, Р-73, Р-33

авіаційні ракети "повітря-поверхня": Х-25, Х-58

апаратура наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22

наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів

Інформацію про це була у річних звітах заводу до 2021 року. Потім ці звіти перестали бути публічними.

"З початком повномасштабного вторгнення РФ активно почала використовувати для ударів крилаті ракети Х-55 та Х-555, а також Х-22, які необхідно було відновлювати, скоріш за все "711-й АРЗ" брав доволі активну участь у цій роботі", - пише портал.

Також слід зазначити, що ракета "повітря-повітря" Р-33 є далекобійним засобом ураження повітряних цілей на дальності до 160 км та використовується МиГ-31.

Атака на Борисоглєбськ

Сьогодні російські Telegram-канали інформували, що ніч на 9 квітня безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ.

Російські пабліки зазначали, що центр атакували нібито два безпілотники. Хоч офіційно окупанти звітували про збиття БПЛА, але у мережі з'явилися кадри, на яких чітко видно, що "пташки" долетіли по цілі та уразили її. Так, на відео моменту атаки було помітно, що росіяни намагалися збити БПЛА, відкривши вогонь із кількох точок центру. Втім, згодом видно та чутно потужні вибухи.

Згодом джерело УНІАН в спецслужбах повідомило, що атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ - це операція ГУР. "За атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області стояло Головне управління розвідки Міноборони. Є значні пошкодження головного виробничого цеху", - зазначив співрозмовник агентства.

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