Росіяни намагалися відбити атаку, але дрони уразили ціль.

В ніч на 9 квітня безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, центр атакували нібито два безпілотникиє. Хоч офіційно окупанти звітували про збиття БПЛА, але у мережі з'явилися кадри, на яких чітко видно, що "пташки" долетіли по цілі та уразили її.

На відео моменту атаки видно, що росіяни намагалися збити БПЛА, відкривши вогонь із кількох точок центру. Втім, згодом видно та чутно потужні вибухи.

Як повідомляє ASTRA, пошкоджено фасад будівлі та вікна. За попередніми даними, постраждалих нібито немає. На ще одному відео моменту атаки чутно, що вибухи були потужними.

Інша "бавовна" в РФ

Як повідомляв УНІАН, у Брянській області безпілотні літальні апарати атакували хімічний завод, на якому виробляють вибухівку.

Нова атака дронів на Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР сталася в п'ятницю, 5 квітня. Він входить до Концерну "Техмаш" державної корпорації "Ростех".

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