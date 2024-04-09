Юсов підтвердив що було уражено авіаційний завод.

В результаті атаки безпілотниками по авіаційному заводу в місті Борисоглєбськ Воронезької області РФ уражено основні виробничі потужності підприємства.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода. Зокрема, він підтвердив що було уражено авіаційний завод.

"Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", – зазначив Юсов.

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Атака на Вронезьку область

Сьогодні російські Telegram-канали інформували, що ніч на 9 квітня безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ.

Російські пабліки зазначали, що центр атакували нібито два безпілотники. Хоч офіційно окупанти звітували про збиття БПЛА, але у мережі з'явилися кадри, на яких чітко видно, що "пташки" долетіли по цілі та уразили її. Так, на відео моменту атаки було помітно, що росіяни намагалися збити БПЛА, відкривши вогонь із кількох точок центру. Втім, згодом видно та чутно потужні вибухи.

Згодом джерело УНІАН в спецслужбах повідомило, що атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ - це операція ГУР. "За атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області стояло Головне управління розвідки Міноборони. Є значні пошкодження головного виробничого цеху", - зазначив співрозмовник агентства.

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