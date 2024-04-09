Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження головного виробничого цеху.

Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ - це операція Головного управління розвідки.

Про це повідомило інформоване джерело УНІАН у Силах оборони.

"За атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області стояло Головне управління розвідки Міноборони. Є значні пошкодження головного виробничого цеху", - повідомило джерело.

Атака на навчальний авіаційний центр під Воронежем

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 квітня безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, центр атакували нібито два безпілотники. Хоч офіційно окупанти звітували про збиття БПЛА, але у мережі з'явилися кадри, на яких чітко видно, що "пташки" долетіли по цілі та уразили її.

На відео моменту атаки видно, що росіяни намагалися збити БПЛА, відкривши вогонь із кількох точок центру. Втім, згодом видно та чутно потужні вибухи.

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