ЗСУ звільнили село Макарівського району Київської області.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що мова у виступі заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича йшла не про місто Вишгород і не Вишгородський район, а Вишеград. Це село Макарівського району Київської області. Воно розташоване північніше траси на Житомир.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону UA Разом.

"Бойові дії раніше йшли тільки на Донбасі, де все було очевидно, а зараз йдуть по всій країні, тому застереження бувають і бувають прикрі помилки. Головне їх виправити", - пояснила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу 31 березня заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич заявив, що Збройні Сили України встановили повний контроль над Вишгородським районом Київської області. Він зазначив, що за багатьма напрямками ЗСУ досягли значних успіхів і продовжують наступальні дії. Грузевич пообіцяв хороші новини вже найближчими днями.

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