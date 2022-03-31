Українські військові продовжують контрнаступ та звільняють населені пункти Київщини.

Збройні сили України звільнили місто Вишгород у Київській області від російських загарбників. Сили оборони продовжують контрнаступ та анонсують гарні новини протягом одного-двох днів.

Про це на брифінгу 31 березня заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

Він зауважив, що за багатьма напрямами ЗСУ досягли значних успіхів і продовжують наступальні дії. Грузевич пообіцяв гарні новини вже найближчими днями.

"Я думаю, найближчим часом на нас чекають гарні новини, і, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато переживаєте за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже гарні новини. Думаю, день-два, і ми бачитимемо чудову картину, і далі розвиватимемо свій успіх", – підкреслив Грузевич.

Однак бригадний генерал закликав не надто розслаблятися, оскільки у ворога є сили, щоб завдати удару у відповідь, насамперед варто побоюватися ракетних ударів, якими ворог продовжує знищувати інфраструктуру міст.

Нагадаємо, що у Київській області щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: