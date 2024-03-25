"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Цієї ночі українським захисникам вдалося збити 8 з 9 ударних дронів-камікадзе типу "Shahed".

"Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим)", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, до відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

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Війна в Україні - атака дронів

Як повідомляв УНІАН, вночі російська армія атакувала Миколаїв та Одесу, є пошкодження енергетичних об’єктів та поранені. Ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. По 4 ударних БпЛА збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось. У Миколаївській області поранення отримали 11 людей.

Згодом стало відомо, що через нічну атаку, яку армія РФ завдала по Одесі, пошкоджено енергооб’єкт та у місті застосовують екстрені відключення.

У ДТЕК пояснили, що вийшов з ладу один з енергооб'єктів НЕК Укренерго. Ситуація залишається складною - високовольтні об'єкти не можуть передати всю необхідну місту потужність.

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