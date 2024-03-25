Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Через нічну атаку, яку армія РФ завдала по Одесі, пошкоджено енергооб’єкт та у місті застосовують екстрені відключення.

"Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні", - йдеться у заяві "Укренерго".

Повідомляється, що через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Як стверджують енергетики, це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження.

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У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що в Одесі наразі діють екстрені відключення світла - через нічну атаку з ладу вийшов один з енергооб'єктів НЕК Укренерго. Як наслідок, без світла залишилися жителі Пересипського району.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків за декілька годин вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною - високовольтні об'єкти не можуть передати всю необхідну місту потужність. ДТЕК "Одеські електромережі" вимушений застосовувати екстрені відключення в Одесі та Одеському районі області. Тобто, графіки не діють", - додали у компанії.

Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні весь міський електротранспорт працювати не буде, також обмежено електроспоживання промисловості.

"Закликаємо підприємців обмежити використання освітлення фасадів та вивісок, а побутових клієнтів - користуватися енергоємними приладами по черзі, особливо в ранкові та вечірні пікові години навантаження", - наголошують у ДТЕК.

Нічна атака півдня: що треба знати

У ніч на 25 березня Росія зосередилася у своєму терорі на Миколаївщині та Одещині. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, потім атакували кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По 4 ударних БпЛА збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа. Окрім того, ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів - внаслідок падіння збитого "шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу. Сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт. Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мали світла, приймають дітей у чергові групи, але приготування їжі там неможливе.

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